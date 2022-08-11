«20 главных событий России за 20 лет»: Олимпиада в Сочи стала рекордной

«Мы построили сотни километров новых дорог, десятки мостов и тоннелей. Мы построили от берега моря в горный кластер железную дорогу. Мы проложили две дополнительные газовые трубы, чтобы обеспечить энергетику в регионе. Мы построили электростанцию и 17 подстанций. Мы создали новый медицинский центр, мы построили 43 гостиницы с десятками тысяч современных гостиничных мест. Вот все это, надеюсь, будет служить людям на десятки лет вперед. И на это денег не жалко, потому что это деньги для того, чтобы граждане могли пользоваться тем, что сделано, на протяжении десятилетий», — говорил президент Владимир Путин в сентябре 2013 года накануне старта игр.