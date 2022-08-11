11-летнего сына погибшей в ДТП женщины эвакуировали из Караидели в Уфу вертолетом

11-летнего сына погибшей в ДТП женщины эвакуировали из Караидели в Уфу вертолетом
11-летнего сына погибшей в ДТП женщины эвакуировали из Караидели в Уфу вертолетом
Вчера, 19:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: тг-канал Айрата Рахматуллина
Мальчик с травмами головы и внутренних органа был благополучно эвакуирован в Уфу в день аварии 10 августа, сегодня об эвакуации ребенка и о роли санавиации в соцсетях рассказал министр здравоохранения Башкирии 11 августа.

10 августа в Башкирии произошло ДТП в котором погибла женщина-водитель, а ее сын 11 лет серьезно пострадал. Известно, что ребенка в день аварии после необходимой экстренной помощи оказанной на месте с помощью санитарной авиации транспортировали в Уфу, в детскую “республиканку”. В пути его сопровождали узкие медицинские специалисты – медицинская сестра-анестезиолог и врач-реаниматолог.

Рассказал в своем телеграмм-канале Айрат Рахматуллин и о том как часто в Башкирии используется санитарная авиация, так в минувшем году вертолет вылетал на помощь пациентам 145 раз.

Промежуточно за 2022 год уже выполнено 118 вылетов и эвакуировано 124 пациента.Айрат Рахматуллин

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы