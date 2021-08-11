Жители Башкирии организовали незаконную свалку недалеко от деревни Угузево

Жители Башкирии организовали незаконную свалку недалеко от деревни Угузево
Жители Башкирии организовали незаконную свалку недалеко от деревни Угузево
Вчера, 13:39ОбществоЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба Россельхознадзора по РБ
Свалку обнаружили в 180 метрах от деревни Угузево в Кушнаренковском районе

По сообщениям Россельхознадзора РБ, в результате проверки в Кушнаренковском районе был выявлен незаконный мусорный полигон, который располагался в 180 метрах от деревни Угузево. Известно, что общая площадь свалки составила 13 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что по данному факту было проведено расследование, которое выяснило, что у сельсовета попросту нет средств для ликвидации отходов. Так, в отношении администрации сельского поселения был составлен протокол об административном правонарушении, а сам мусорный полигон подлежит ликвидации до 15 апреля 2022 года.

Напомним, что из-за несоблюдения технологии захоронения отходов на мусорном полигоне в Новых Черкассах только за это лето дважды был зафиксирован пожар, в результате чего глава Башкирии Радий Хабиров пообещал отправить в отставку руководителя полигона, в случае если ситуация снова повторится. Однако, сам срок эксплуатации полигона планируют продлить еще на 15-17 лет.

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