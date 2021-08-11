Выездное совещание из-за пожаров, новый антирекорд и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии посетил Хайбуллинский район, где ситуация с лесными пожарами одна из сложнейших в республике. Сообщается, что для обсуждения дальнейшей тактики ликвидации огня было организовано выездное заседание оперативного штаба. На совещании обсудили тактики тушения пожаров.
Мэр Уфы Сергей Греков ушел в 40-дневный отпуск. Он выложил на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказал, как проводит свободное. Он рассказал, что любит гулять по городу и изучать его. На этот раз он побывал на озере Тёплом и предложил уфимцам придумать варианты обустройства прилегающей территории.
В городской мэрии на оперативном совещании чиновники раскрыли дату открытия нового моста через реку Белую. Ремонтные работы осуществляются в срок, выполняют их 246 человек, которые работают в две смены. Длина моста составляет 688 метров, одно из предназначений нового моста – разгрузка Южного выезда Уфы.
Новый антирекорд по количеству заболевших и смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в республике. За прошедший день коронавирусной инфекцией заразились 278 человек. Кроме того, за день в республике скончались десять человек, и это максимум с начала пандемии.
В еще 15 районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи. Ранее режим ЧС из-за засухи был введен в 26 муниципалитетах (также в список попал город Кумертау) из-за гибели посевов, суховея и затянувшейся засухи. Лето в этом году в Башкирии выдалось аномально жарким. Введенный режим ЧС будет действовать в регионе до 16 августа.