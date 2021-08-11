Выездное совещание из-за пожаров, новый антирекорд и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии

Выездное совещание из-за пожаров, новый антирекорд и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии
Выездное совещание из-за пожаров, новый антирекорд и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:37ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 11 августа 2021 года.

Глава Башкирии посетил Хайбуллинский район, где ситуация с лесными пожарами одна из сложнейших в республике. Сообщается, что для обсуждения дальнейшей тактики ликвидации огня было организовано выездное заседание оперативного штаба. На совещании обсудили тактики тушения пожаров.

Мэр Уфы Сергей Греков ушел в 40-дневный отпуск. Он выложил на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказал, как проводит свободное. Он рассказал, что любит гулять по городу и изучать его. На этот раз он побывал на озере Тёплом и предложил уфимцам придумать варианты обустройства прилегающей территории.

В городской мэрии на оперативном совещании чиновники раскрыли дату открытия нового моста через реку Белую. Ремонтные работы осуществляются в срок, выполняют их 246 человек, которые работают в две смены. Длина моста составляет 688 метров, одно из предназначений нового моста – разгрузка Южного выезда Уфы.

Новый антирекорд по количеству заболевших и смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в республике. За прошедший день коронавирусной инфекцией заразились 278 человек. Кроме того, за день в республике скончались десять человек, и это максимум с начала пандемии.

В еще 15 районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи. Ранее режим ЧС из-за засухи был введен в 26 муниципалитетах (также в список попал город Кумертау) из-за гибели посевов, суховея и затянувшейся засухи. Лето в этом году в Башкирии выдалось аномально жарким. Введенный режим ЧС будет действовать в регионе до 16 августа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы