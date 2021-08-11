Глава республики подчеркнул, что уборка урожая продолжается, несмотря на введённый во многих районах режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Напомним, что режим действует в 41 из 53 районов региона пока до 16 августа. Также ранее Хабиров заявлял, что в этом году в республике рассчитывают собрать 2 миллиона тонн урожая. Он добавил, что такой объём перекроет потребности в зерне. При этом в прошлом году с полей было собрано в два раза больше зерна — 4 миллиона тонна.