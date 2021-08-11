В Башкирии для тушения пожаров задействуют силы Росгвардии

Отметим, что за последние сутки в Башкирии было зафиксировано 6 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 22,15 га. Известно, что один очаг в Учалинском районе уже удалось ликвидировать. Так, на территории Башкирии общая площадь лесных пожаров составляет более 3,5 тысяч га.