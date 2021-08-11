Светлана Чупшева: АСИ поддержало свыше 900 проектов за 10 лет

Агентству стратегических инициатив (АСИ) исполнилось 10 лет. За эти годы в АСИ поступило свыше 6,3 тыс. проектов, из которых поддержали свыше 900, включая 24 системных проекта.

О создании АСИ в 2011 году объявил Владимир Путин, пишут "Новые Известия". Он рассказал, что новая организация поможет самореализации амбициозных россиян, которые хотят вывести страну на первые позиции. “Формат агентства подразумевал, что ведущие позиции должны были занять не госслужащие, а реальные предприниматели. Предполагалось, что они смогут выстроить диалог между бизнесом и властью, и смогут это сделать наиболее эффективно. В этом и заключалась уникальность агентства как проекта”, - рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, им удалось более чем в три раза снизить время получения разрешения на строительство, а также ускорить регистрацию прав собственности и подключение к электросетям. В 2012 году АСИ запустило Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ), в рамках которой предприниматели вместе с властями и экспертами начали разрабатывать дорожные карты - планы мероприятий по упрощению процедур ведения бизнеса. Это помогло России подняться со 120 на 28 место в рейтинге Doing Business Всемирного банка. В 2015 году наблюдательный совет АСИ поддержал открытие детских технопарков «Кванториум». Сейчас по всей стране их работает 110, а через три года станет 245. За счет этого два миллиона детей смогут осваивать перспективные инженерные направления. Также АСИ создало «Университет 20.35». Это первый в России сетевой университет нового типа, сочетающий в себе исследовательскую и образовательную организации, а также IT-компанию. Сейчас базой университета пользуются 50 тыс. пользователей. Отмечается, что в этом году все усилия членов АСИ направлены на развитие Национальной социальной инициативы (НСИ). Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании услуг в социальной сфере. Чупшева рассказала, что многие проекты НСИ начинались как небольшие стартапы, но поддержка агентства помогла привлечь крупные инвестиции, в том числе от Mail.ru Group, Сбербанка и многих других. “Мы в прошлом году также открыли платформу по сбору предложений по социально-экономическому развитию нашей страны для граждан. Люди представили 15 тысяч идей”, - отметила Чупшева. По ее словам, первые проекты уже начали реализовываться. “АСИ - смелый и амбициозный проект, совершенно точно состоявшийся как институт развития”, - считает советник главы Московской ТПП и эксперт Института ВЭБ Владимир Сидоров. По его мнению, АСИ продвинуло множество серьезных инициатив, которые внесли заметный вклад в ВВП России. 11 августа президент России Владимир Путин поздравил коллектив Агентства стратегических инициатив (АСИ) с десятилетием с момента его основания. «За прошедшие годы АСИ укрепило свой авторитет, многое сделало для продвижения общественно значимых проектов, направленных на развитие в нашей стране предпринимательства и передовых технологий, формирование современной, комфортной среды для жизни граждан, на решение ключевых задач социальной сферы», - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в среду на сайте Кремля. Путин отметил профессионализм и сплоченность работников АСИ. «Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться активно, с полной отдачей, своей работой способствовать успешному осуществлению самых смелых, востребованных идей и инициатив, объединять вокруг намеченных целей деятельных, энергичных, неравнодушных людей», - добавил президент.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter