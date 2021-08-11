Семья в Иркутске обворовывала передвигающиеся на высоких скоростях фуры

«Дальнобойщик не увидел пропажу. Для этих целей криминальная семья оборудовала автомобили, которые могут ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам», – пояснили в полиции.
Среди украденного были телевизоры, электрические чайники, флеш-карты и другие товары на сумму более одного миллиона рублей, сообщает ФедералПресс.
Задержанным злоумышленникам 33 и 54 года, они друг другу приходятся отцом и сыном. Ранее они уже получали судимость за такие же хищения – несколько лет назад аналогичным способом они украли из фуры груз оружия, за что отсидели в тюрьме пять лет.