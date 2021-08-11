Семья в Иркутске обворовывала передвигающиеся на высоких скоростях фуры

Семья в Иркутске обворовывала передвигающиеся на высоких скоростях фуры
Семья в Иркутске обворовывала передвигающиеся на высоких скоростях фуры
Вчера, 18:50ОбществоФото: pxhere.com
В Иркутской области задержали жителей Тайшета, которые, как считает следствие, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 километров в час.

«Дальнобойщик не увидел пропажу. Для этих целей криминальная семья оборудовала автомобили, которые могут ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам», – пояснили в полиции.

Среди украденного были телевизоры, электрические чайники, флеш-карты и другие товары на сумму более одного миллиона рублей, сообщает ФедералПресс.

Задержанным злоумышленникам 33 и 54 года, они друг другу приходятся отцом и сыном. Ранее они уже получали судимость за такие же хищения – несколько лет назад аналогичным способом они украли из фуры груз оружия, за что отсидели в тюрьме пять лет.

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