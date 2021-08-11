Минеева: Во время пандемии выручка выросла у 16% московских предпринимателей

В 2020 году во время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, часть представителей бизнес-сообщества смогли повысить выручку. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Сайт regnum.ru цитирует слова Татьяны Минеевой о том, что около трети опрошенных (31,1%) ответили, что их выручка стала меньше на 10−30%. Еще 15% респондентов рассказали, что их выручка уменьшилась почти вдвое. Снижение выручки в 90−100% отметили 17% респондентов. 16% участников опроса сообщили, что по сравнению с 2019 годом их выручка стала выше. Как отметила Минеева, любой кризис несет в себе как минусы, так и плюсы. Предприниматели озвучили, какие меры поддержки оказались наиболее эффективными для них. В число наиболее востребованных мер, например, вошла компенсация затрат на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией и профилактикой заражения. Также одной из популярных мер стала компенсация процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства по новым кредитам до 8% годовых для приоритетных отраслей. Третья востребованная мера помощи - перенос срока уплаты торгового сбора. Минеева рассказала о том, что респонденты назвали и слабые места системы поддержки. Например, многим не удалось воспользоваться субсидиями на коммунальные платежи. Также возникли проблемы с получением инвестиционного налогового вычета для компаний, обладающих статусом “Московский инвестор”. Исследования показали, что из-за пандемии число МСП сократилось более чем на 240 тыс. , до 5,6 млн (в процентном выражении - на 4,2%). Наиболее пострадавшими стали сферы ретейла одежда и обуви (отмечено сокращение продаж более чем на 38%), гостиничный и ресторанный бизнес (падение продаж на 37%), сфера торговли зоотоварами (снижение продаж на 33%). С апреля по декабрь 2020-го прекратили работу 20% торгово-сервисных предприятий малого бизнеса, если сравнивать с числом компаний, которые работали в период с февраля по март. Кроме того, в число пострадавших сфер вошли туристическая индустрия, фитнес-центры, книжные магазины и общепит. Наименьший удар пандемия нанесла аптекам, компаниям, занимающимся реализацией строительных товаров, АЗС. Сейчас предприятия данных сфер практически вернулись по уровню продаж к допандемийному периоду. В других сферах ситуация непростая из-за действия ограничений, а также общего снижения покупательской способности граждан. По словам экспертом, малый бизнес имеет шансы восстановить прежний уровень продаж даже несмотря на существенный удар из-за пандемии. Для этого необходимо ослабление ограничений и увеличение процента потребителей, которые прошли процедуру вакцинации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter