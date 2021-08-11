Минеева: Требование по обязательной вакцинации смогли выполнить 82% предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на пресс-завтраке заявила, что восемьдесят два процента столичных предпринимателей смогли выполнить требование об обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников.

«При этом требование вакцинации повлекло для бизнеса самые разные последствия: почти 20% опрошенных пришлось прибегнуть к увольнениям. А более 10% даже приостановили свою работу. Один респондент даже отметил как последствие потерю офиса с ремонтом за 5 млн руб. Однако более чем у половины опрошенных требование о вакцинации не вызвало никакого негатива», — отметила Минеева. Аппарат московского уполномоченного по защите прав предпринимателей провел исследование, в котором принимали участие свыше пятисот респондентов из тридцати шести отраслей деятельности. Восемьдесят два процента из них заявили, что выполнили требование Роспотребнадзора по вакцинации сотрудников, сообщает ТАСС. В рамках проведенного исследования эксперты также оценивали рост прибыли в период постпандемии. Сорок процентов опрошенных заявили о снижении выручки на 10-30 процентов, а двадцать процентов респондентов отметили ее рост. Существенное падение прибыли на 71-90 процентов наблюдается только у четырех процентов респондентов. У такого же числа опрошенных ситуация осталась стабильной - изменений в плане прибыли нет. В исследовании отмечается, что пандемия повлияла на все сферы бизнеса в Москве - представители МСП не могли выполнять разные финансовые обязательства. Почти пятьдесят процентов опрошенных указали, что не могли выполнять обязательства по аренде недвижимости. У свыше тридцати шести процентов респондентов возникли трудности с выплатой заработных плат, налогов с МРОТ. Двадцать с половиной процентов предпринимателей отметили, что не смогли выполнять обязательства перед лизинговыми компаниями. Кроме этого, почти тридцать два процента опрошенных предпринимателей не смогли получить средства от контрагентов по оказанным услугам. Некоторые представители бизнеса столкнулись с угрозой отключения от сети электроснабжения и запретами со стороны Роспотребнадзора. В исследовании добавляется, что среди трудностей предприниматели отметили запрет на проведение мероприятий. Ранее Минтруд и Роспотребнадзор представили разъяснения по проведению обязательной вакцинации сотрудников. «В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемых групп риска, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти вакцинацию. При вынесении подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — говорится в документе.

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