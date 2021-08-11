Геопарк «Торатау» в Башкирии теперь могут посещать дети с ограниченными возможностями

Центр социальных технологий «Ломая барьеры» и Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО запустили акцию, в рамках которых дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители могут посетить геопарк «Торатау». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совей странице в соцсетях.