Геопарк «Торатау» в Башкирии теперь могут посещать дети с ограниченными возможностями

Геопарк «Торатау» в Башкирии теперь могут посещать дети с ограниченными возможностями
Геопарк «Торатау» в Башкирии теперь могут посещать дети с ограниченными возможностями
Вчера, 15:08ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
Для участия в акции необходимо подать заявку.

Центр социальных технологий «Ломая барьеры» и Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО запустили акцию, в рамках которых дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители могут посетить геопарк «Торатау». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совей странице в соцсетях.

Геогиды уже провели первую экскурсию по шихану для «особенных» детей. Они поднялись на Торатау и послушали историю горы. Также было организовано чаепитие.

— Потенциальных участников этого социального проекта много, подобные акции будем проводить регулярно, — заверил глава региона.

Чтобы попасть на такую экскурсию, нужно оставить заявку на адреса электронной почты центра info@stereotipov.net и комитета unescorb@yandex.ru либо можно позвонить по номеру телефону: 8-917-741-80-69.

Кроме того, Хабиров отметил, что Торатау планируют включить в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Благодаря этому гора станет комфортной и экологичной средой.

Напомним, власти намерены сделать эко-лестницу на вершину горы Торатау, длина которой составит около 1000 метров. Помимо этого, в геопарке планируют построить капитальный визит-центр. Его возведение обойдётся в 280 млн рублей.

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