Врио главы РБ Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

- В эти светлые дни каждый верующий обращает свои сокровенные мысли к вечности с надеждой на милосердие Всевышнего, - отмечается в официальном поздравлении Радия Хабирова. - Благодаря консолидации мусульманской уммы республики, активной подвижнической деятельности религиозных организаций в Башкортостане сохраняется преемственность многовековых традиций, которые помогают воспитывать молодежь на высоких нравственных принципах. Пусть Курбан-байрам будет светлым, щедрым и радостным, а наши добрые дела послужат укреплению межконфессионального согласия и духовного родства народов края.