Врио главы РБ Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам
По словам чиновника, этот исламский праздник олицетворяет высокие идеалы и ценности мира, всепрощения, сострадания и заботы о ближних.
- В эти светлые дни каждый верующий обращает свои сокровенные мысли к вечности с надеждой на милосердие Всевышнего, - отмечается в официальном поздравлении Радия Хабирова. - Благодаря консолидации мусульманской уммы республики, активной подвижнической деятельности религиозных организаций в Башкортостане сохраняется преемственность многовековых традиций, которые помогают воспитывать молодежь на высоких нравственных принципах. Пусть Курбан-байрам будет светлым, щедрым и радостным, а наши добрые дела послужат укреплению межконфессионального согласия и духовного родства народов края.
Напомним, священный праздник Курбан-байрам отмечается в честь окончания Хаджа (паломничества в Мекку) через 70 дней после другого большого исламского события Уразы-байрама. В Уфе для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама планируется организовать две специальные площадки — перед ТЦ «Караван» (ул. Пригородная, 55) около поселка Зинино и на территории Северного автовокзала в Орджоникидзевском районе.