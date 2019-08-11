В Башкирии снова ожидаются ливни и кратковременное похолодание
Вчера, 11:24ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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В течение недели вновь будет холодно и дождливо, но на выходных ожидается короткое потепление.
Сегодня, 11 августа, в Башкирии ожидается тепло и осадки: днем температура воздуха в целом по республике достигнет +23°, по юго-востоку до +30°, также ожидаются грозы. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
В начале недели ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозе - порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +7...+9, максимальная температура днем достигнет +19°.
Начиная со среды, ожидается медленное потепление температуры воздуха, к выходным ожидается потепление до +25°. При этом все же ожидается переменная облачность и небольшие осадки.
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