В Башкирии снова ожидаются ливни и кратковременное похолодание

Сегодня, 11 августа, в Башкирии ожидается тепло и осадки: днем температура воздуха в целом по республике достигнет +23°, по юго-востоку до +30°, также ожидаются грозы. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

В начале недели ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозе - порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +7...+9, максимальная температура днем достигнет +19°.