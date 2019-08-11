В Башкирии 48 многодетных семей получили выплаты по 600 тысяч рублей

В 2001 году в Башкирии семьям, воспитывающим десять и более несовершеннолетних детей стали выдавать микроавтобусы ГАЗель. С 2008 года - семьям с девятью детьми и более. В общей сложности транспортные средства за эти годы получили 85 многодетных семей. С 2015 года микроавтобусы заменили на единовременную денежную выплату в размере 600 тыс. руб. С 2018 года такие выплаты могут получить семьи, у которых восемь и более несовершеннолетних детей.