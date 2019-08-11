Празднование Курбан-байрама в Москве собрало 240 тысяч мусульман

«В праздничных ритуалах приняли участие 240 тысяч мусульман. Богослужения провели в четырех мечетях, праздничные мероприятия — на территории возле мечетей и на двух городских площадках. Отметили праздник без сбоев и проблем», — доложил директор департамента национальной политики Москвы Виталий Сучков.

На время проведения Курбан-байрама перекрывали дороги в районах мечетей, однако и оно уже снято, сообщает ТАСС. «Ограничения были небольшие, сейчас дороги свободны», — добавил Сучков.