Празднование Курбан-байрама в Москве собрало 240 тысяч мусульман
Курбан-байрам прошел на шести городских площадках и обошелся без происшествий.
«В праздничных ритуалах приняли участие 240 тысяч мусульман. Богослужения провели в четырех мечетях, праздничные мероприятия — на территории возле мечетей и на двух городских площадках. Отметили праздник без сбоев и проблем», — доложил директор департамента национальной политики Москвы Виталий Сучков.
На время проведения Курбан-байрама перекрывали дороги в районах мечетей, однако и оно уже снято, сообщает ТАСС. «Ограничения были небольшие, сейчас дороги свободны», — добавил Сучков.
Курбан-байрам — великий праздник мусульман, который символизирует собой завершение паломничества в Мекку. В десятый день 12-го месяца в память о жертвоприношении пророка Ибрахима мусульмане проводят праздничное богослужение. Оно начинается с проповедей и праздничного намаза и завершается жертвоприношением. В городе жертвоприношений не будет, их перенесут в Подмосковье.