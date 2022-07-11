В мэрии Уфы прокомментировали запрет на купание в озере Кашкадан

Напомним, что озеро и одноимённый парк, вновь открытый после четырёхлетней реконструкции, этим летом привлекает к себе всё больше внимания уфимцев и гостей башкирской столицы. Так, несколькими неделями ранее группа молодых людей, проигнорировав запреты, всё же искупалась в озере — видео было опубликовано в соцсетях.