В Башкирии за выходные шесть человек трагически погибли в воде

В Башкирии за выходные шесть человек трагически погибли в воде
В Башкирии за выходные шесть человек трагически погибли в воде
Вчера, 14:23ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О шести случаях гибели жителей республики на водных объектах сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Шесть человек трагически скончались на территории водоёмов в республики за два минувших дня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Как сообщают в ведомстве, основной причиной инцидентов на воде является пренебрежение правилами безопасности. Речь в данном случае идёт не только о соблюдении правил безопасности при плавании в водоёмах, но также и правилах при пользовании маломерными судами.

Так, днём ранее на Нугушском водохранилище в результате столкновения катера с тюбингом погиб 23-летний парень. Также был госпитализирован 29-летний мужчина.

Также 10 июля двое мужчин погибли при купании в водоёмах Краснокамского района республики и города Октябрьский. Отмечается, что тело одного из мужчин обнаружили лишь спустя сутки.

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