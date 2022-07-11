С 11 июля Россия прекратила поставки газа по “Северному потоку”

С 11 июля Россия прекратила поставки газа по “Северному потоку”
С 11 июля Россия прекратила поставки газа по “Северному потоку”
Вчера, 14:30ОбществоФото: pxhere.com
Оператор газопровода – Nord Stream AG сообщил о приостановке подачи газа с целью проведения профилактических работ.

Представитель оператора сообщил, что во время профилактики будут тестировать системы автоматизации и другие компоненты. Ориентировочная дата запуска газопровода – 21 июля, пишет iz.ru.

Эксперты уже заявили, что остановка газопровода может стать причиной роста цен на голубое топливо в Европе. Они говорят о ценах до S2200 за 1000 кубометров.

Напомним, 9 июля министр природных ресурсов Канады Уилкинсон подтвердил возвращение Германии турбины Siemens. Немцы затем передадут её России для обслуживания газопровода СП-1.

В Европе между тем опасаются, что Российская Федерация не возобновит подачу газа, даже после окончания профилактики газопровода.

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