Популярный среди жителей Башкирии курорт Соль-Илецк огородили колючей проволокой

Популярный среди жителей Башкирии курорт Соль-Илецк огородили колючей проволокой
Популярный среди жителей Башкирии курорт Соль-Илецк огородили колючей проволокой
Вчера, 11:02ОбществоФото: Юлия Береговая / 1MI
О появлении на бесплатном озере заборов с колючей проволокой сообщают пользователи соцсетей

Территорию одного из озёр на курорте в Оренбургской области огородили колючей проволокой. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как отмечают пользователи, ограждения с колючей проволокой появились на территории одного из бесплатных озёр. На кадрах с озера видно, что добраться до озера сейчас можно только через один пустой пролёт в заборе. Однако и это, по мнению пользователей, ненадолго. Вероятно, что в скором на этом месте появятся ворота и вход будет ограничен.

Отмечается также, что среди людей озеро пользуется большой популярностью, а установка заборов и ограждений, по мнению пользователей, может быть связана с нежеланием местных предпринимателей терять прибыль.

Здесь, по мнению пользователей, в скором времени появятся ворота, а вход на бесплатное озеро будет ограничен
Фото:скриншот/ telegram-канал Оренбургский городовой

Напомним, открытие курорта в Соль-Илецке в этом году было под угрозой срыва из-за карстовых процессов в солёных озёрах. При этом после открытия, всё же состоявшегося 20 июня, начали поступать многочисленные жалобы на организацию курортного отдыха. Примечательно, что некоторые из претензий были прокомментированы администрацией Солёных озёр.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы