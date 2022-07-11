Популярный среди жителей Башкирии курорт Соль-Илецк огородили колючей проволокой

Как отмечают пользователи, ограждения с колючей проволокой появились на территории одного из бесплатных озёр. На кадрах с озера видно, что добраться до озера сейчас можно только через один пустой пролёт в заборе. Однако и это, по мнению пользователей, ненадолго. Вероятно, что в скором на этом месте появятся ворота и вход будет ограничен.