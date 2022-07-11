Минеева прокомментировала идею дополнительной поддержки креативной индустрии в Москве

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева прокомментировала идею создания в России проектного офиса по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в креативные индустрии, о планах создания которого заявили Минкультуры и Минэкономики.

Столичный бизнес-омбудсмен отметила, что сфере креативной индустрии Москвы необходима системная поддержка, поскольку на сегодняшний день в этой отрасли работают 113 тысяч предприятий, на которых трудятся более 500 тысяч человек. Об этом пишет vostokmedia.com. “Это сфера с высокой синергией, способная кратно усиливать другие отрасли. В частности, создание единого календаря форумов, фестивалей и ивентов способно поддержать и помочь развить гостиничную отрасль”, – обратила внимание Татьяна Минеева. Так, в процессе выездного заседания комиссии Госсовета по культуре, которое состоялось в минувшую пятницу, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что организационно-правовая форма системы поддержки креативных индустрий в России может быть как общественно-государственной, так и автономно-некоммерческой. Главное, чтобы выбранный формат обладал гибкостью и не терялся среди госструктур. Более того, в середине июня Минкультуры и Минэкономики уже объявили о планах создания проектного офиса по выработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в креативные индустрии. Как пояснила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, совместно с фондами развития, венчурными капиталистами, кредитными организациями и представителями малого и среднего предпринимательства, новая структура определит перечень возможных направлений креативных индустрий для инвестирования, а также разработает критерии венчурного и кредитного эксперимента и начнет проводить их апробацию уже с 2024 года. Проектный офис планируется создать в рамках федерального проекта “Придумано в России”, а начать работу он должен во второй половине следующего года. Стоит отметить, что ранее в условиях нестабильной ситуации в экономике Минкульт РФ принял решение отложить до 2024 года законодательное оформление в России института креативных индустрий. Это нашло отражение в проекте пока так и не одобренного правительством плана по реализации Концепции развития “творческого” бизнеса до 2030 года. При этом, как утверждается, сама концепция, утвержденная в прошлом году, ставит три цели: доведение уровня импортозамещения до положительного сальдо экспорта и импорта, увеличение числа трудящихся в креативных индустриях с 4,7% в 2020 году до 15% к 2030-му, а также повышение вклада сектора в ВВП к этому сроку с 2,2% до 6%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter