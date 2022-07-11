Краснодарский ЮЗТС презентовал передовые разработки в ходе выставки «Иннопром-2022»

В текущем году в традиционной масштабной выставке в Екатеринбурге участвовали представители 79 российских субъектов. Прибыли гости из 51 государства. В торжественной церемонии открытия мероприятия участвовали глава Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица. Общая численность гостей за четыре дня работы экспозиции «Иннопром-2022» превысила 36 тысяч.