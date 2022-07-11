Камила Валиева выйдет на лёд в роли Настеньки из сказки «Аленький цветочек»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева впервые встала в пару на льду Сочи Парка. Необычный дебют состоялся в ледовой сказке «Аленький цветочек» от Татьяны Навки, чья команда начала грандиозные гастроли в «Сочи Парк Арене».

Для участия в проекте олимпийской чемпионке и действующей обладательнице мировых рекордов Валиевой в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым пришлось буквально за несколько дней выучить сложнейшие парные элементы и поддержки. Об этом пишет transsibinfo.com. В беседе с журналистами Валиева рассказала, что для нее катание в паре станет очень необычным опытом. Поскольку выполнение поддержек для Камилы было делом непривычным, паре поначалу пришлось тренироваться на полу. Правда, со временем Валиева приспособилась к новым элементам. Камила также добавила, что продолжает свою спортивную карьеру, а ледовое шоу для нее — интересный этап в профессиональном становлении. Генеральный продюсер Navka Show и режиссер спектакля «Аленький цветочек» Татьяна Навка с восторгом отозвалась о таланте Камилы Валиевой. Она выразила восхищение тем, что Камиле удалось лишь за несколько репетиций выучить всю партию и одновременно работать как над сложными элементами роли, так и над образом героини. Гастрольный сезон ледового шоу «Аленький цветочек» в Сочи Парке продлится до 30 сентября. За это время в главной роли Настеньки, помимо Камилы Валиевой, выступят Алина Загитова, первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании; Виктория Синицина, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России; Татьяна Волосожар, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы, чемпионка мира. Главные мужские партии доверили двукратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира, многократному чемпиону Европы и России Никите Кацалапову и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву. В звездный состав шоу входят и другие именитые спортсмены: фигуристы мирового уровня, многократные призёры и чемпионы международных соревнований. Татьяна Навка рассказала, что «Аленький цветочек» является ее любимой русской сказкой о чуде любви и верности. Она также выразила удовлетворение возможностью снова показать это красивое шоу в Сочи. По словам Навки, в уникальных проектах ее компании заняты лучшие фигуристы. Ожидается, что за три месяца гастролей спектакля в Сочи Парке сказку увидят более 150 тысяч зрителей.

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