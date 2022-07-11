Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об отдыхе на длинных выходных

Глава республики Радий Хабиров опубликовал с своих соцсетях пост, где рассказал о том, как проводит свои выходные.
Так, двумя днями ранее Радий Хабиров выступил с докладом в рамках научно-практической конференции в музее «Шульган-Таш». Подробнее о том, как выглядит новый музейный комплекс Mkset рассказывал здесь.
На следующий же день — десятого июля глава республики «решил своей семье дать немного отдохнуть» в «замечательном месте». Там внимание Хабирова привлекла табличка с правилами дома. Своим подписчикам глава региона рекомендовал «жить этими правилами».
— Живите этими правилами, тогда все у вас будет хорошо. Самое главное — уважайте и любите свою жену, детей, родных и близких. И будьте просто настоящими мужчинами, — пишет Радий Хабиров в соцсетях.