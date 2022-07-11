Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об отдыхе на длинных выходных

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об отдыхе на длинных выходных
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об отдыхе на длинных выходных
Вчера, 12:00ОбществоФото: 1MI
О своих насыщенных выходных Радий Хабиров рассказал в соцсетях

Глава республики Радий Хабиров опубликовал с своих соцсетях пост, где рассказал о том, как проводит свои выходные.

Так, двумя днями ранее Радий Хабиров выступил с докладом в рамках научно-практической конференции в музее «Шульган-Таш». Подробнее о том, как выглядит новый музейный комплекс Mkset рассказывал здесь.

На следующий же день — десятого июля глава республики «решил своей семье дать немного отдохнуть» в «замечательном месте». Там внимание Хабирова привлекла табличка с правилами дома. Своим подписчикам глава региона рекомендовал «жить этими правилами».

Список правил состоит из 14 пунктов
Фото:Радий Хабиров/ Telegram

— Живите этими правилами, тогда все у вас будет хорошо. Самое главное — уважайте и любите свою жену, детей, родных и близких. И будьте просто настоящими мужчинами, — пишет Радий Хабиров в соцсетях.

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