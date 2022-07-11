«20 главных событий России за 20 лет»: рост доходов жителей страны

Вместе с восстановлением экономики стали расти и доходы россиян. По данным Росстата до 2008 года ежегодный рост доходов составлял в среднем 12%. Затем мировой финансовый кризис замедлил развитие, но еще несколько лет рост доходов оставался положительным. Граждане ежегодно получали приличную надбавку к уровню своего дохода. За 20 лет развития россияне накопили значительное количество имущества. Так в 2000 году два телевизора в доме было только у 24 семей из 100, а в 2020 году уже у 90 семей из сотни. В 2000 году машина была только у четверти семей, сейчас личное авто есть в каждой второй семьи. Такие устройства как посудомоечные машины и мобильные телефоны в 2000 году были большой редкостью, сейчас посудомойка есть почти в каждом десятом домохозяйстве, а мобильный телефон практически у каждого жителя страны. Похожие перемены произошли и в сфере недвижимости. В 2000 году в стране насчитывалось 2,8 млрд квадратных метров жилья, в 2020 уже 3,9 млрд квадратных метров. Такая динамика была обусловлена спросом, который обеспечивался ростом доходов.