«20 главных событий России за 20 лет»: Россия достойно вышла из пандемии коронавируса

За эти два года интернет окончательно проник в нашу жизнь. В сети стали смотреть концерты и спектакли, учиться и даже работать. Многие компании и учреждения перешли на удаленку, люди научились эффективно работать из дома. В интернете стало возможно купить практически все, и в короткий срок это доставят на дом. Он-лайн бизнес получил невероятный импульс для развития в эти два года. Еще одна цифровая трансформация коснулась государства и госуслуг, которые и раньше предоставлялись в электронном виде, но сейчас они прошли краш-тест в обстановке, когда миллионы жителей страны массово начали обращаться к госуслугам именно в электронном виде.