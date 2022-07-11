«20 главных событий России за 20 лет»: присоединение Крыма

Переход Крыма в Российскую Федерацию имел также ряд юридический последствий и освободил значительный объем финансов. Так отпала необходимость платить за аренду базы черноморского флота в Севастополе. Цена аренды составляла порядка 100 млн долларов в год, еще несколько десятков миллионов долларов уходило на пошлины на поставку товаров для обеспечения базы. Кроме того, были расторгнуты Харьковские соглашения, которые предполагали существенную скидку на газ в обмен на пролонгацию договора аренды военной базы в Севастополе. В перспективе нескольких лет отказ от этих обязательств дал 4-6 миллиардов долларов, которые были потрачены, в том числе, на интеграцию Крыма в российскую экономику и правовое пространство.