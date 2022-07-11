«20 главных событий России за 20 лет»: Драйверы российской экономики

Еще одна мера, которая позволит снизить издержки бизнеса – это расширение возможностей системы быстрых платежей, которая приходит на смену ушедшим из страны платежным системам. Теперь лимит быстрых платежей увеличен до 1 миллиона рублей, а в первом полугодии предприниматели были освобождены от комиссии. Похожая мера – это льготная ставка комиссии за эквайринг – прием платежей от клиентов и покупателей. До 31 августа компании, которые продают продукты, товары повседневного спроса, лекарства, медицинские изделия, топливо, оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, пассажирских перевозок будут платить банкам всего 1%. Доступны возможности переноса сроков уплаты налогов и сдачи отчетности. Это позволят бизнесу сохранить оборотные средства и уменьшить затраты на бюрократию.