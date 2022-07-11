«20 главных событий России за 20 лет»: Драйверы российской экономики

«20 главных событий России за 20 лет»: Драйверы российской экономики
«20 главных событий России за 20 лет»: Драйверы российской экономики
Вчера, 22:11Общество
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Стабильный рост экономики – примета последних 20 лет в истории России. Тонкая регулировка позволили нашей стране выдерживать натиск экономических кризисов и максимально использовать периоды роста. Один из главных драйверов страны – это бизнес, который дает рабочие места, создает товары и платит налоги. Сейчас наше государство входит в сложный период, связанный с беспрецедентным внешним давлением на экономику: санкции, отказ от поставок товаров, проблемы с проведением платежей, разорванные логистические цепочки – все это может стать сложным испытанием. В этой ситуации важно поддержать бизнес.

В 2022 году в России вводят целый ряд мер стимуляции предпринимательской инициативы. Так в условиях санкций бизнес может рассчитывать на льготные кредиты со ставками не выше 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на кредитные каникулы по уже взятым займам. Льготой могут воспользоваться предприятия самого широкого профиля: от сельского хозяйства до сферы культуры, спорта, досуга и развлечений.

Еще одна мера, которая позволит снизить издержки бизнеса – это расширение возможностей системы быстрых платежей, которая приходит на смену ушедшим из страны платежным системам. Теперь лимит быстрых платежей увеличен до 1 миллиона рублей, а в первом полугодии предприниматели были освобождены от комиссии. Похожая мера – это льготная ставка комиссии за эквайринг – прием платежей от клиентов и покупателей. До 31 августа компании, которые продают продукты, товары повседневного спроса, лекарства, медицинские изделия, топливо, оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, пассажирских перевозок будут платить банкам всего 1%. Доступны возможности переноса сроков уплаты налогов и сдачи отчетности. Это позволят бизнесу сохранить оборотные средства и уменьшить затраты на бюрократию.

Кроме того, коммерсанты могут получить субсидии из фонда социального страхования для стимулирования занятости при найме на работу молодых специалистов, людей с ограниченными возможностями, бывших военных и др.

Одно из главных нововведений – это мораторий на плановые проверки малых, средних компаний, а так же ИП. Административное давление – главный тормоз бизнеса и теперь предприниматели смогут вздохнуть полной грудью и максимально сконцентрироваться на первоочередных задачах.

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