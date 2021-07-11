Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни
11 июля, 07:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сегодня, 11 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Столбик термометра достигнет отметки +22...+27 градусов.

В понедельник, 12 июля, местами прогнозируется небольшой дождь, ветер северный, северо-восточный умеренный. Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днём +20...+25 градусов.

13 июля снова местами возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, местами понизится до +7 градусов. Днём потеплеет до +23...+28 градусов.

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