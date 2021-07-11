Почему в России продолжают вводить неэффективные антиковидные меры

Почему в России продолжают вводить неэффективные антиковидные меры
Почему в России продолжают вводить неэффективные антиковидные меры
11 июля, 18:44ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперт размышляет, почему власти продолжают вводить новые ограничения и отменять старые, хотя ни то, ни другое не имеет сильного эффекта.

Власти России будут продолжать вводить и отменять неэффективные меры против распространения коронавируса, как минимум, для того, чтобы их не обвинили в бессилии. Об этом рассуждает политолог Глеб Кузнецов, который в процессе анализа ситуации приходит к интересным выводам.

В частности, по его мнению, все меры, которые связаны с ограничениями «косметического» плана (в метро пускают, в рестораны — частично, в театры и кино — нет), не эффективны, точно так же, как и различные спецразрешения, справки, паспорта вакцинации и QR-коды.

Но при этом такого рода меры все равно будут применяться, поскольку на этом «зиждется все государственное администрирование — принимать меры, а не избегать их». При этом рефлексия о действенности принятых мер влечет за собой ответственность тех, кто эти меры реализовал и инициировал, а ответственность в России никто на себя брать не любит. Поэтому логичнее предположить, что чем дальше, тем больше новых мер будет вводиться, а старых — отменяться.

И в этом смысле, по мнению политолога, пандемию победить невозможно. Государство не сможет прекратить принятие мер (это станет свидетельством его бессилия), страх перед коронавирусом неизбежно будет падать, а разочарование — расти. И быстрорастущие цены на продукты в какой-то момент станут более актуальнымы, чем смертность в ковид-госпиталях.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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