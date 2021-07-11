Почему рабочая молодежь России не видит светлого будущего

Подавляющее большинство представителей рабочей молодежи России испытывает серьезную тревогу по поводу своего будущего. Об этом, в том числе, сообщается в работе социологов Татьяны и Веры Гаврилюк из Тюменского индустриального университета. Базой для их работы стали 1,5 тыс. рабочих в возрасте до 29 лет из Уральского федерального округа. Какие основные моменты подмечают социологи?