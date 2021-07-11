Почему рабочая молодежь России не видит светлого будущего

Подавляющее большинство представителей рабочей молодежи России испытывает серьезную тревогу по поводу своего будущего. Об этом, в том числе, сообщается в работе социологов Татьяны и Веры Гаврилюк из Тюменского индустриального университета. Базой для их работы стали 1,5 тыс. рабочих в возрасте до 29 лет из Уральского федерального округа. Какие основные моменты подмечают социологи?
Рабочая молодёжь оценивает влияние внешних факторов гораздо выше собственных усилий. Возможности карьерного роста они также связывают либо с этим кругом, либо отсылают и к счастливой случайности, приведшей к знакомству с нужными людьми. Логично, что долгосрочное планирование можно встретить лишь у 12,7% молодых рабочих — большинство в прямом смысле живёт «одним днем».
Рабочая молодёжь сохранила «традиционные» семейные ценности: первого ребенка до 30 лет хотят завести 81,7%. Правда, 63,5% этой возрастной категории не имеют детей.
Уверенность в будущем характерна только для 15% опрошенных.
При этом результаты социсследований Центра социологии молодежи ИСПИ РАН, показали, что доля молодых людей с традиционными взглядами постоянно снижается, значит снижается и число верующих в светлое будущее, а число желающих добиться личного успеха любой ценой растет. То есть в противоборстве двух противоположностей — традиционного (советского) и современного (потребительского и прагматичного), похоже, побеждает современное.
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