Пенсии работающих жителей России вырастут с 1 августа

Пенсии работающих жителей России вырастут с 1 августа
Пенсии работающих жителей России вырастут с 1 августа
11 июля, 18:26ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более, чем на три пенсионных балла.

Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 руб. Это ежегодный перерасчет пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов. Об этом сообщает Ura.ru.

Согласно сообщению на сайте Госдумы России, с 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более, чем на три пенсионных балла.

В 2021 стоимость одного пенсионного бала составила 93 руб. Максимальны размер прибавки к пенсии составит 299 руб. Работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР — корректировка выплат произойдет автоматически.

Ранее трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что к 2024 году средний размер пенсии по старости в России превысит 20 тыс. руб. Социальная пенсия окажется в два раза меньше страховой и составит 11744 руб.

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