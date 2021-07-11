Пенсии работающих жителей России вырастут с 1 августа

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более, чем на три пенсионных балла.

Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 руб. Это ежегодный перерасчет пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов. Об этом сообщает Ura.ru. Согласно сообщению на сайте Госдумы России, с 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более, чем на три пенсионных балла. В 2021 стоимость одного пенсионного бала составила 93 руб. Максимальны размер прибавки к пенсии составит 299 руб. Работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР — корректировка выплат произойдет автоматически. Ранее трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что к 2024 году средний размер пенсии по старости в России превысит 20 тыс. руб. Социальная пенсия окажется в два раза меньше страховой и составит 11744 руб.

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