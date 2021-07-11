МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и ухудшении ситуации на дорогах

МЧС Башкирии предупреждает, что днем 12 июля местами по республике ожидается усиление ветра до 17 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500-1000м.
В Мелеузовском и Кугарчинском районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.
До 25 июля этого года в девяти муниципалитетах республики ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств.
Напомним, в Челябинской области природные пожары не останавливаются в нескольких муниципальных районах из-за жаркой погоды и сильного ветра. Только за минувшую ночь площадь поражения увеличилась до 14 тыс. гектаров.