МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и ухудшении ситуации на дорогах

МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и ухудшении ситуации на дорогах
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и ухудшении ситуации на дорогах
11 июля, 18:04ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
При этом ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

МЧС Башкирии предупреждает, что днем 12 июля местами по республике ожидается усиление ветра до 17 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500-1000м.

В Мелеузовском и Кугарчинском районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.

До 25 июля этого года в девяти муниципалитетах республики ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств.

Напомним, в Челябинской области природные пожары не останавливаются в нескольких муниципальных районах из-за жаркой погоды и сильного ветра. Только за минувшую ночь площадь поражения увеличилась до 14 тыс. гектаров.

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