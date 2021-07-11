Фольклориада, предотвращенный теракт, спортивный провал. Итоги недели в Башкирии

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», более 64 тыс. человек, проживающих в Башкирии, находятся за чертой крайней бедности.
Власти Уфы подтвердили нехватку водителей маршруток после очередной волны жалоб уфимцев на долгое ожидание маршруток, следующих в район Дёмы.
В Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах, который закрепил правовой статус туристского маршрута, регламентировал цели и принципы его эксплуатации. Благодаря этому закону удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках.
У участников Фольклориады, в рамках которой в Башкирию приехали представители 37 стран, был обнаружен коронавирус.
Также Mkset проанализировал, чем может грозить Башкирии проведение Фольклориады в пандемию.
Уфимцы, отдыхающие в Сочи, рассказали о том, как пережили ливни и подтопление, которые им пришлось пережить на курорте.
В детские сады республики вновь поступил указ усилить меры по предотвращению распространения коронавируса.
Главный редактор Mkset съездил к отшельнику, который живет в башкирской глуши, и рассказал о его быте.
Депутат Государственного собрания — Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала работу Министерства спорта Башкирии.
Руководитель уфимской студии дизайна Тимур Сабитов откликнулся на флешмоб национальных костюмов, начатый Радием Хабировым: серия фотографий уфимцев в башкирских костюмах обозначила самые злободневные проблемы города.
Следственный комитет Башкирии расследует случай с машинистом, который погиб под обвалом в шахте в Хайбуллинском районе.
В Уфе спецслужбы предотвратили теракт — взрыв бомбы в больнице МВД.
Такой была минувшая неделя в Башкирии. Мы будем следить за развитием событий.