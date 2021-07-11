Фольклориада, предотвращенный теракт, спортивный провал. Итоги недели в Башкирии

В Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах, который закрепил правовой статус туристского маршрута, регламентировал цели и принципы его эксплуатации. Благодаря этому закону удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках.