Фольклориада, предотвращенный теракт, спортивный провал. Итоги недели в Башкирии

Фольклориада, предотвращенный теракт, спортивный провал. Итоги недели в Башкирии
Фольклориада, предотвращенный теракт, спортивный провал. Итоги недели в Башкирии
11 июля, 18:00ОбществоАндрей КоролевФото: Динар Калимуллин
Напоминаем о главных событиях, произошедших за последнюю неделю в Башкирии.

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», более 64 тыс. человек, проживающих в Башкирии, находятся за чертой крайней бедности.

Власти Уфы подтвердили нехватку водителей маршруток после очередной волны жалоб уфимцев на долгое ожидание маршруток, следующих в район Дёмы.

В Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах, который закрепил правовой статус туристского маршрута, регламентировал цели и принципы его эксплуатации. Благодаря этому закону удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках.

У участников Фольклориады, в рамках которой в Башкирию приехали представители 37 стран, был обнаружен коронавирус.

Также Mkset проанализировал, чем может грозить Башкирии проведение Фольклориады в пандемию.

Уфимцы, отдыхающие в Сочи, рассказали о том, как пережили ливни и подтопление, которые им пришлось пережить на курорте.

В детские сады республики вновь поступил указ усилить меры по предотвращению распространения коронавируса.

Главный редактор Mkset съездил к отшельнику, который живет в башкирской глуши, и рассказал о его быте.

Депутат Государственного собрания — Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала работу Министерства спорта Башкирии.

Руководитель уфимской студии дизайна Тимур Сабитов откликнулся на флешмоб национальных костюмов, начатый Радием Хабировым: серия фотографий уфимцев в башкирских костюмах обозначила самые злободневные проблемы города.

Следственный комитет Башкирии расследует случай с машинистом, который погиб под обвалом в шахте в Хайбуллинском районе.

В Уфе спецслужбы предотвратили теракт — взрыв бомбы в больнице МВД.

Такой была минувшая неделя в Башкирии. Мы будем следить за развитием событий.

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