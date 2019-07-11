Выставка «Иннопром»: российские промышленники выбрали «Галактику»

В рамках форума с работой Минпромторга, а также отечественных организаций из области цифровизации ознакомились президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Медведев и другие члены правительства Российской Федерации. Среди всех представленных на «Иннопроме» разработок, были решения корпорации «Галактика», которые используются для реализации стратегий цифровизации такими компаниями из нефтегазовой сферы, как «Транснефть», предприятия ОПК, в состав которых входит КРЭТ, «Моринформсистема — Агат», Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей» и другие, сообщает издание “Нефть и капитал”.

Стоит отметить, что именно «Транснефть стала первой среди компаний нефтегазового сектора России, которая решила в своей работе задействовать отечественные разработки. На данный момент это является одним из ярких примеров программного импортозамещения на базе цифровых технологий.

В 2016 году «Транснефть» сравнила ERP платформы от разработчиков SAP и «Галактика». Так, было установлено, что внедрение отечественной разработки более экономически обосновано, а также позволит уменьшить сроки интеграции в информационную систему управления (КИИСУ). В прошлом году «Транснефть» полностью перешла от платформы SAP с цифровым решениям на базе программного обеспечение «Галактика».

КИИСу позволил компании «оцифровать» производственные объекты. В конце 2018 года специалисты запустили первую отечественную подстанцию трубопроводного транспорта на ЛДПС «Уват» - АО «Транснефть-Сибирь». В реализации проекта участвовали «НИИ Транснефть». С целью реализации проекта цифровой ПС специалисты провели одни из самых масштабных НИОКР за последнее время – они длились полтора года. Все оборудование подстанций отечественное и на 80% является инновационным