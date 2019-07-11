ВС Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста Айрату Дильмухаметову

Сегодня, 11 июля, в Верховном суде Башкирии политик Айрат Дильмухаметов попытался оспорить решение Кировского районного суда Уфы. Напомним, суд вынес решение, согласно которому срок ареста Дильмухаметова продлевается до сентября.

Политик попросил суд взять во внимание то, что у него есть престарелая мать и несовершеннолетний сын, которые могут не вынести следствие. Его защита обратилась к суду заменить решение райсуда на домашний арест.

Напомним, общественный деятель, политик Айрат Дильмухаметов оказался под стражей в марте 2019 года. Правоохранители посчитали, что его выступление, распространенное в соцсетях, призывает к сепаратизму. На судебном заседании 3 июля его также обвинили в публичном оправдании терроризма и в публичном призыве к осуществлению экстремисткой деятельности.

Ранее Дильмухаметов сообщал, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост Главы РБ.