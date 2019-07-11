В Уфе в суде началось заседание об избрании меры пресечения мужу Луизы Хайруллиной

Сегодня, 11 июля, в Орджоникидзевском суде Уфы началось судебное заседание по поводу избрания меры пресечения Луизе Хайруллиной. Мужчину доставили в зал заседаний судебные приставы в наручниках. Журналистам не разрешили присутствовать на заседании и дали возможность наблюдать за происходящим в коридоре суда.

Напомним, сегодня утром Верховный суд Башкирии отклонил жалобу Луизы Хайруллиной по поводу изменения ей меры пресечения и оставил ее под арестом до 2 сентября.

Марат Хайруллин был арестован вчера в уфимском аэропорту после того, как он прилетел из Москвы, где принимал участие в ток-шоу «Пусть говорят» и обратился ко всей стране с просьбой помочь выплатить ущерб, который причинили банку супруги.

По словам адвоката Луизы, женщина пребывает в очень подавленном состоянии, она содержится в одиночной камере в СИЗО. Она никак не прокомментировала вчерашнюю телепередачу Первого канала, главным героем которой стал ее муж.