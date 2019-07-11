В Уфе суд принял решение отправить мужа Луизы Хайруллиной под домашний арест

Сегодня, 11 июля, судья Орджоникидзевского суда Уфы Сагит Сафин принял решение о помещении под домашний арест до 10 сентября Марата Хайруллина, который является мужем бывшей сотрудницы салаватского отделения «Россельхозбанка» Луизы Хайруллиной, похитившей 25 млн рублей.

В коридоре рядом с журналистами в ожидании решения суда долго время находились родственники Марата Хайруллина, которые с трудом сдерживают слезы. Адвокат постарался успокоить их как смог.

Сам Марат Хайруллин при этом также выглядел подавленным, адвокат запретил ему общаться с журналистами, которые не упустили случая спросить, стыдно ли ему за содеянное. Однако получить какой-либо вразумительный ответ от мужчины так и не удалось. Он был молчалив не в пример своему интервью, которое он дал корреспондентам Первого канала два дня назад.

Уточним, что решение о помещении Марата Хайруллина под домашний арест суд принял в связи с тем, что его дети остаются фактически без кормильца на попечении пожилого отца Луизы. Каким образом Марат, находясь под домашним арестом, сможет содержать детей, осталось не ясно. Известно, что ему запрещено покидать свою квартиру и пользоваться любыми средствами связи. На ноге мужчина будет носить специальный браслет, который не позволит ему покинуть пределы своей квартиры.

После вынесения судебного решения Марат Хайруллин коротко ответил на вопросы журналистов, что рад такому исходу событий.

Напомним, сегодня утром Верховный суд Башкирии отклонил жалобу адвокатов Луизы Хайруллиной по поводу изменений ей меры пресечения и оставил женщину под арестом до 2 сентября.

Марат Хайруллин был задержан накануне в уфимском аэропорту, сразу после возвращение из Москвы, со съемок ток-шоу «Пусть говорят». В эфире Первого канала мужчина рассказал, что Луиза крала из банка деньги для него, а он тратил их на ставки в спортивном тотализаторе. Когда общая сумма похищенных денег достигла 25 млн рублей, супруги решили вместе с детьми бежать из города, прихватив остатки средств из банковского хранилища. Во время интервью на Первом канале Марат Хайруллин попросил россиян помочь в сборе средств для возмещения ущерба, причиненного банку. Однако аудитория подняла его на смех.

По словам адвоката, Луиза Хайруллина никак не прокомментировала поведение мужа на телевидении.