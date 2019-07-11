В Уфе дольщики заявили, что их стройку заморозили из-за Международных Детских Игр

Сегодня, 11 июля, обманутые дольщики ЖК «Новобулгаково» вышли на одиночные пикеты. Как сообщил представитель инициативной группы Роман Ситдиков, люди возмущены «имитационным характером строительных работ» на их объекте.

- У нас был сдан всего один дом, который и так был готов на 90 процентов, кстати заключение о соответствии на него до сих пор не выдали. А по графику должны были сдать в июле четыре дома! Уже середина июля, а стройки все нет, - сообщил Роман Ситдиов Медиакорсети. - Где бюджетные деньги, которые были получены от продажи сетей, принадлежащих застройщику?. Ведь финансирование в сумме 58 млн. рублей поступило еще в начале апреля 2019 года на счет генподрядчика - ООО «Система».

Роман рассказал, что на протяжении 3,5 месяцев дольщиков кормили обещаниями, что стройка начнется сначала в мае, потом в июне, затем «камнем преткновения» стал Центр спортивной подготовки «Агидель», который открылся к Международным Детским Играм в Затоне. ООО «Система» занималось его возведением, по мнению Романа, при этом отодвинув проблемы дольщиков на задний план.

Первый заместитель главы Госстроя РБ Григорий Невоструев и руководитель ООО «Система» Манушков долго объясняли дольщикам задержку строительства домов в Новобулгаково именно необходимостью строить этот центр.

- Но Центр достроили, а стройка в Новобулгаково так и не началась. Получается, дольщиков обманули уже в третий раз! – транслирует возмущение соратников Роман Ситдиков. – Сначала обманом стала госпрограмма «Жилье российским семьям», потом – псевдоинвестор Марсель Юсупов, который обанкротился, теперь уже и бюджетные деньги непонятно на что израсходовали. Мы устали от вранья и бездействия властей!

По словам Романа Ситдикова, до сих пор не привлечены ни к какой ответственности бывшие руководители обанкротившегося застройщика ООО «Стройвертикаль», который первым брался за возведение Новобулгаково.

Что же касается дома, который по документам якобы ввели в эксплуатацию еще 1 марта этого года, то по состоянию на 11 июля он так и не подключен к газоснабжению. Из-за этого почти полгода собственники квартир не могут справить долгожданное новоселье.

- Этот вопрос республиканские власти также спустили на нет и никак не решают! Дольщики готовы идти на крайние меры и если их вопросы в ближайшее время не разрешат, они начнут на массовую голодовку! – заявляют участники сегодняшних пикетов.

Как удалось выяснить Медиакорсети, на сегодняшний день застройщик ООО «Система» произвёл затраты по объектам в ЖК «Новобулгаково» в размере 160 млн.руб. Сейчас он выкупает инженерные сети у проблемного застройщика через республиканскую коммунальную компанию. На сегодняшний день сумма выкупа достигла уже 90 млн. руб. Из этой суммы, по решению совета кредиторов, погашена задолженность «Сбербанку» в размере 26 млн. руб., что позволило разблокировать квартиры, которые и были переданы обманутым дольщикам. При это из госбюджета компании ООО «Система» было выделено около 70 млн.руб., остальные средства компания использовала из своих источников.

- В настоящее время дорабатывается вопрос о продолжении выкупа на общую сумму порядка 80 млн. руб.​ Это позволит полностью завершить строительство проблемных домов в ЖК «Новобулгаково» и передать их дольщикам, - сообщил источник Медиакорсети.