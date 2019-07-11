В Уфе дольщики заявили, что их стройку заморозили из-за Международных Детских Игр
По словам дольщиков, они возмущены имитацией строительных работ на их объекте.
Сегодня, 11 июля, обманутые дольщики ЖК «Новобулгаково» вышли на одиночные пикеты. Как сообщил представитель инициативной группы Роман Ситдиков, люди возмущены «имитационным характером строительных работ» на их объекте.
- У нас был сдан всего один дом, который и так был готов на 90 процентов, кстати заключение о соответствии на него до сих пор не выдали. А по графику должны были сдать в июле четыре дома! Уже середина июля, а стройки все нет, - сообщил Роман Ситдиов Медиакорсети. - Где бюджетные деньги, которые были получены от продажи сетей, принадлежащих застройщику?. Ведь финансирование в сумме 58 млн. рублей поступило еще в начале апреля 2019 года на счет генподрядчика - ООО «Система».
Роман рассказал, что на протяжении 3,5 месяцев дольщиков кормили обещаниями, что стройка начнется сначала в мае, потом в июне, затем «камнем преткновения» стал Центр спортивной подготовки «Агидель», который открылся к Международным Детским Играм в Затоне. ООО «Система» занималось его возведением, по мнению Романа, при этом отодвинув проблемы дольщиков на задний план.
Первый заместитель главы Госстроя РБ Григорий Невоструев и руководитель ООО «Система» Манушков долго объясняли дольщикам задержку строительства домов в Новобулгаково именно необходимостью строить этот центр.
- Но Центр достроили, а стройка в Новобулгаково так и не началась. Получается, дольщиков обманули уже в третий раз! – транслирует возмущение соратников Роман Ситдиков. – Сначала обманом стала госпрограмма «Жилье российским семьям», потом – псевдоинвестор Марсель Юсупов, который обанкротился, теперь уже и бюджетные деньги непонятно на что израсходовали. Мы устали от вранья и бездействия властей!
По словам Романа Ситдикова, до сих пор не привлечены ни к какой ответственности бывшие руководители обанкротившегося застройщика ООО «Стройвертикаль», который первым брался за возведение Новобулгаково.
Что же касается дома, который по документам якобы ввели в эксплуатацию еще 1 марта этого года, то по состоянию на 11 июля он так и не подключен к газоснабжению. Из-за этого почти полгода собственники квартир не могут справить долгожданное новоселье.
- Этот вопрос республиканские власти также спустили на нет и никак не решают! Дольщики готовы идти на крайние меры и если их вопросы в ближайшее время не разрешат, они начнут на массовую голодовку! – заявляют участники сегодняшних пикетов.
Как удалось выяснить Медиакорсети, на сегодняшний день застройщик ООО «Система» произвёл затраты по объектам в ЖК «Новобулгаково» в размере 160 млн.руб. Сейчас он выкупает инженерные сети у проблемного застройщика через республиканскую коммунальную компанию. На сегодняшний день сумма выкупа достигла уже 90 млн. руб. Из этой суммы, по решению совета кредиторов, погашена задолженность «Сбербанку» в размере 26 млн. руб., что позволило разблокировать квартиры, которые и были переданы обманутым дольщикам. При это из госбюджета компании ООО «Система» было выделено около 70 млн.руб., остальные средства компания использовала из своих источников.
- В настоящее время дорабатывается вопрос о продолжении выкупа на общую сумму порядка 80 млн. руб. Это позволит полностью завершить строительство проблемных домов в ЖК «Новобулгаково» и передать их дольщикам, - сообщил источник Медиакорсети.
Медиакорсеть следит за ситуацией.