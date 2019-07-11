В Перми «Новогор-Прикамье» будет судиться с Машзаводом им. Дзержинского

Компания обвинила завод в том, что он с августа 2018 года по январь 2019 года негативно воздействовал на работу централизованной системы водоотведения. Иск рассмотрит Арбитражный суд Пермского края. В сентябре начнутся слушания. Об этом пишет properm.ru.