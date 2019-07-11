Фото: pxhere.com
В Перми «Новогор-Прикамье» будет судиться с Машзаводом им. Дзержинского
11 июля, 13:20Общество
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Компания «Новогор-Прикамье» подала в суд на ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». Сумма исковых требований составила 45,8 миллионов рублей.
Компания обвинила завод в том, что он с августа 2018 года по январь 2019 года негативно воздействовал на работу централизованной системы водоотведения. Иск рассмотрит Арбитражный суд Пермского края. В сентябре начнутся слушания. Об этом пишет properm.ru.
Ранее завод проиграл суд с Росимуществом по поводу аренды трех участков в Свердловском районе Перми и выплатил ведомству 40 миллионов рублей. Также суд удовлетворил иск ИФНС Дзержинского района и взыскал с предприятия задолженность по обязательным платежам в размере 819,5 миллионов рублей.
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