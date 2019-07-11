В Москве установлены марки автомобилей с самыми недисциплинированными водителями
11 июля, 21:04ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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В столице с января по июнь 2019 года чаще всего пренебрегали правилами, касающимися парковки, владельцы BMW, Mercedes и Audi.
При этом большинство нарушений было зафиксировано на Неглинной и Малой Бронной улицах, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что чаще всего водители нарушали правила остановки и стоянки, паркуясь около бутиков и ресторанов.
Реже всего на штраф-стоянке оказывались автомобили Ferrari и Lamborghini. Таких случаев было всего пять.
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