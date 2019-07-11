В Харькове восстановлен монумент Жукова

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В центре Харькова восстановлен поваленный националистами в прошлом месяце бюст маршала Жукова.
Такое заявление сделал 11 июля городской глава Геннадий Кернес, информирует газета «Известия».
Мэр Харькова опубликовал данную новость в своем профиле Facebook, подкрепив её фотографией восстановленного бюста.
Националисты повалили монумент, находившийся возле дворца спорта, ещё в июне. На его место злоумышленники поставили украинский флаг.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей