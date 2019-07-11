В Башкирии мужчина два года незаконно добывал песчано-гравийную смесь

В Стерлитамакском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере при добыче природных ресурсов, сообщили в следкоме.

По версии следствия, 55-летний житель Стерлитамакского района попросил свою дочь, главу крестьянско-фермерского хозяйства и директора ООО «Экострой», арендовать в Гафурийском и Стерлитамакском районах три земельных участка и приобрести у администрации Куганакского сельсовета еще один участок, общей площадью более 113 гектаров.

Земли были предназначены для рыбоводства и сельскохозяйственного использования. Но мужчина организовал там добычу ПГС (песчано-гравийной смеси). Лицензию на право пользования недрами местного значения он не получал.

В период с марта 2016 года по май 2018 он занимался таким бизнесом и от продажи ПГС получил доход в сумме более 12,5 млн рублей.

- В результате незаконно добыта песчано-гравийная смесь в общем объеме более 94 тыс куб м, чем министерству природопользования и экологии Башкирии причинен ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей, - сообщили в следкоме.