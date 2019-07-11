Уфимцы получат новые платежки по коммуналке от «Уфаводоканала»
11 июля, 14:15ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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С 1 июля 2019 года ресурсноснабжающая организация переходит на прямые договоры с собственниками квартир.
Теперь за объем потребляемой воды за июль этого года объем будет указан по нормативам. Кубометр использованной воды будет стоить 25,68 рублей, кубометр за водоотведение - 30,59 рублей.
Разумеется, не обойдется и без показаний счетчика.
Все вопросы можно задать тут, по телефону горячей линии МУП «Уфаводоканал»: (347) 200-10-12.
Ранее Медиакорсеть писала о том, что в республике на подготовку к очередному отопительному сезону уйдет 7,5 млрд рублей. Подготовка к нему уже началась.
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