Уфимцы получат новые платежки по коммуналке от «Уфаводоканала»

Теперь за объем потребляемой воды за июль этого года объем будет указан по нормативам. Кубометр использованной воды будет стоить 25,68 рублей, кубометр за водоотведение - 30,59 рублей.

Разумеется, не обойдется и без показаний счетчика.

Все вопросы можно задать тут, по телефону горячей линии МУП «Уфаводоканал»: (347) 200-10-12.