“Россети” восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах
11 июля, 20:04ОбществоФото: pixabay.com
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Крупное возгорание, которое произошло на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, не затронуло жителей столицы: нарушений в подаче электроэнергии зафиксировано не было. «Россети Московский регион» перешли в особый режим работы, а также экстренно организовали сбор штаба.
Как сообщает издание «Новые известия», в Мытищах из-за пожара на ТЭЦ-27 без электричества остались порядка двух тысяч человек. Благодаря энергетикам из «Россетей» подача света была возобновлена в течение часа. Подключение было организовано по резервной схеме. Отмечается, что специалисты «Россетей» использовали мобильные электростанции. На данный момент восстановительные мероприятия идут по особому режиму, а специалисты контролируют состояние оборудования.
Утром 11 июля в деревне Челобитьево, недалеко от Мытищ, произошел пожар на станции высокого давления, которая находится на ТЭЦ-27. Специалисты присвоили возгоранию третий уровень сложности.
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