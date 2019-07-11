“Россети” восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах

Как сообщает издание «Новые известия», в Мытищах из-за пожара на ТЭЦ-27 без электричества остались порядка двух тысяч человек. Благодаря энергетикам из «Россетей» подача света была возобновлена в течение часа. Подключение было организовано по резервной схеме. Отмечается, что специалисты «Россетей» использовали мобильные электростанции. На данный момент восстановительные мероприятия идут по особому режиму, а специалисты контролируют состояние оборудования.