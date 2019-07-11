Пять школ Башкирии начнут готовить учеников к работе в области высоких технологий

С 1 сентября этого года гимназия №64 (Уфа), инженерный лицей №83 имени М.С.Пинского УГНТУ (Уфа), физико-математический лицей №93 (Уфа), гимназия №1 (Стерлитамак), лицей №1 (Нефтекамск) будут работать в новом статусе — как базовые школы РАН.

Напомним, в конце мая был утвержден список из 108 школ России с высокими образовательными результатами — эти учреждения вошли в совместный проект министерства просвещения России и Российской академии наук. Предполагается, что в рамках этого проекта в этих школах будут готовить способных школьников к научной карьере и к работе в области высоких технологий. Обучение будет курировать местный филиал РАН или сильный вуз. Как уточняет «Российская газета», школы планируется передать с муниципального уровня управления на региональный, а зачислять детей по результатам конкурсного отбора.

— Я приятно удивлен тем позитивным откликом, который этот проект вызывает в российских регионах, — отметил в своем фейсбуке вице-президент РАН Алексей Хохлов. — Тем более, что пока еще Минпросвещения не обеспечило решения о финансировании этого проекта из федерального бюджета. Но энтузиазм довольно большой, имеется поддержка и научно-образовательного сообщества в регионах, и губернаторов. Думаю, что это связано, прежде всего, с высоким авторитетом РАН, который был наработан нашими предшественниками.