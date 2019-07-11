Фото: pxhere.com
Иран отрицает обвинения в попытке захвата британского танкера в Ормузском проливе
11 июля, 17:43Общество
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В военном флоте Ирана не подтвердили данные о том, что суда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предприняли попытку задержать британский танкер в Ормузском проливе.
О намерении пяти военных лодок КСИР захватить в Ормузском проливе танкер «Британское наследие» рассказал западный телеканал CNN, пишет RNS.
Представители иранских ВМС признали, что суда КСИР в Персидском заливе действительно выполняют «поставленные задачи». Однако за последние сутки никаких боевых столкновений с зарубежными кораблями у них не было.
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