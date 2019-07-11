Euromoney: Альфа-Банк задает тренды в нефинансовых сервисах для МСБ

Награда была вручена за внедрение в 2018-2019 годах инновационных как расчетных, так и кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Кроме того, положительное влияние оказали расширение клиентской базы и эффективная бизнес-модель банка в сфере обслуживания МСБ. Об этом сообщает muksun.fm.

Представители совета издания Euromoney отметили, что Альфа-Банк стал первооткрывателем в области комплексных услуг для малого и среднего бизнеса на территории РФ. Ко всему прочему организации удается не только сохранять свои преимущества вопреки растущей конкуренции на рынке, но усиливать свои преимущества для потребителей. Альфа-Банк является законодателем трендов в нефинансовых сервисах, однако его конкурентным преимуществом до сих пор остается система быстрого кредитования и управления рисками. Это, как подчеркнули эксперты, стало возможным благодаря успешному сочетанию опыта и ведущих скоринговых моделей.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский подчеркнул, что сервисы компании по достоинству считаются ведущими среди всех банков, работающих на территориях Центральной и Восточной Европы. Банку удалось разработать новые стандарты обслуживания для представителей малого и среднего бизнеса, предлагать клиентам самые быстрые, удобные, а главное, безопасные продукты. Благодаря цифровым технологиям, подчеркнул Верхошинский, специалисты банка создают ведущие клиентские сервисы, благодаря чему позиции компании на рынке укрепляются, а также происходит рост доли рынка и прибыльность бизнеса. Все сервисы Альфа-Банка, подчеркнул главный управляющий директор компании, доступны клиентам в любое время. Также всего в несколько кликов клиент может открыть счет или отправить кредитную заявку. Это, как демонстрирует статистика, привлекает новых клиентов, так как ежегодно база банка расширяется на 30%. Сегодня в Альфа-Банке обслуживаются более 450 тысяч отечественных компаний из сегмента МСБ.