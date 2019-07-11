Депутаты обсудили проект об электронных водительских правах

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Госдуме рассказали о том, что электронное водительское удостоверение станет более удобной альтернативой традиционному документу.
Об этом заявил председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, информирует 11 июля газета «Известия».
С таким мнением согласился депутат Вячеслав Лысаков. Он подчеркнул, что во многих зарубежных государствах уже есть положительный опыт использования единого удостоверения, на котором вместе с личными данными содержатся водительская лицензия и банковские отметки.
При этом Лысаков отметил, что данный проект вряд ли получится реализовать раньше, чем через 4-5 лет. Он пояснил, что необходимо найти источники финансирования, а также разработать технологическую базу, изыскать трудовые и временные ресурсы.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей