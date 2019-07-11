Депутаты обсудили проект об электронных водительских правах

Об этом заявил председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, информирует 11 июля газета «Известия».

С таким мнением согласился депутат Вячеслав Лысаков. Он подчеркнул, что во многих зарубежных государствах уже есть положительный опыт использования единого удостоверения, на котором вместе с личными данными содержатся водительская лицензия и банковские отметки.