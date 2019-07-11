Дело о захвате лайнера «Сургут – Москва» рассмотрят в суде 18 июля
11 июля, 22:23ОбществоФото: pxhere.com
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Судебное заседание по делу о захвате самолета, летевшего в январе 2019 года рейсом «Сургут – Москва», состоится 18 июля.
Обвиняемому, Павлу Шаповалову, до этого срока будет продлена мера пресечения, информирует muksun.fm.
В данный момент авиадебошир содержится в психиатрическом стационаре. Ранее экспертиза признала, что он невменяем. По некоторым данным, при задержании в его крови обнаружили следы наркотических веществ.
Шаповалов 22 января предпринял попытку захвата самолета, требуя направить рейс в Афганистан. Экипаж приземлился в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки. Мужчину задержали. Позднее он не смог объяснить мотивы своего поступка.
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