Дело о захвате лайнера «Сургут – Москва» рассмотрят в суде 18 июля

Обвиняемому, Павлу Шаповалову, до этого срока будет продлена мера пресечения, информирует muksun.fm.

В данный момент авиадебошир содержится в психиатрическом стационаре. Ранее экспертиза признала, что он невменяем. По некоторым данным, при задержании в его крови обнаружили следы наркотических веществ.