Ближайшие выходные в Башкирии обещают быть знойными и с градом

В следующий уик-энд, 13 и 14 июля, в Башкирии, по прогнозам синоптиков, установится по-летнему жаркая погода, которую лишь слегка «разбавят» кратковременные дожди.

Так, в субботу, 13 июля, кратковременные дожди могут сопровождаться грозами и даже градом. Ветер предполагается южный с переходом на юго-восточный умеренный. Местами может быть шквалистое усиление ветра, которое потребует от местных жителей осторожности. Температура воздуха ночью +15,+20°, днем +26,+31°, по югу республики – даже до +36°.

14 июля характер погоды существенно не изменится.

Сегодня, 12 июля, днем воздух по республике может прогреться до +31°, возможны небольшие дожди с грозами и градом. Температура воздуха днем +23,+28°, по югу республики до +35°.